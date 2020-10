Insgesamt zwölf Champions wird Patch 20.21 verändern.

Auffällig dieses Mal ist die Riege der Nerf-Aspiranten, denn fast jeder dieser Champions ist bei den aktuell laufenden Worlds entweder als Pick oder Ban bei der Zusammenstellung der einzelnen Team-Kompositionen mit dabei.

Die Nerfs von Patch 20.21 im Überblick

Camille

Graves

Hecarim

Nidalee

Pantheon Support

Samira

Eine Ausnahme bildet Samira. Nach ihrem famosen Debüt inklusive Hotfix, soll Riots neuster Champion weiter abgeschwächt werden. Dies sollte durchaus auch im Sinne der LoL-Community sein, denn momentan hat die Wüstenrose in der Solo-Queue eine Ban-Rate von knapp 75 Prozent!

Für Pantheon hingegen soll ein Lane-Shift forciert werden. Der Wüstenspeer war von Riot ursprünglich für die Solo-Lanes konzipiert worden, ist aber aufgrund seines Kits mehr und mehr in die Supporter-Rolle gedrängt worden. Sein Point&Click-Stun, sowie die sein Schild eignen sich wunderbar für offensive Tower-Dives als auch dazu brenzliche Situationen für den verbündeten AD-Carry zu entschärfen.

Auf der Buff-Side of Life stehen dieses Mal eher Champions, die sowohl in der Solo-Queue, aber vor allem im Pro-Play in den letzten Wochen mehr und mehr an Relevanz verloren haben, nachdem sie bis dato eigentlich eine gute Rolle im Rift spielen konnten.

Die Buffs von Patch 20.21 im Überblick

Aphelios

Corki

Karma

Lee Sin

Trundle

Udyr

Gemeint sind damit vorrangig Aphelios, der fleißig weiter zwischen Buffs und Nerfs hin- und herspringt, der blinde Mönch Lee Sin und der Trollkönig Trundle. Auch Corki, der im Pro-Play gerne mal als Counter-Pick zu Azir gewählt wurde, soll wieder an vergangene Präsenzzeiten im Rift anschließen.

Udyr und Karma sind die Nischenpicks. Wobei sich vor allem Udyr-Mains freuen dürfen. Der Gestaltenwandler ist seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr Teil der Kluft-Gang. Mit dem Buff soll auch er in der aktuellen Meta wieder spielbarer sein.