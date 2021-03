Kleines Trostpflaster für Corona-Pechvogel Halvor Egner Granerud: Einen Tag nach seinem bitteren WM-Aus in Oberstdorf nach einem positiven Covid-Test wurde der norwegische Skisprungstar vorzeitig zum Gewinner des Gesamtweltcups 2020/21. "Ich glaube, im Leben geht es einfach auf und ab. Das ist wieder ein sehr emotionaler Tag für mich, auch wenn es bereits sehr wahrscheinlich gewesen ist", schrieb der 26-Jährige bei Instagram. Ursache für seinen frühzeitigen Triumph ist ironischerweise ebenfalls die Pandemie.

Weil für die wegen der Einreisebeschränkungen in Norwegen abgesagte Raw-Air-Tour keine Ersatzausrichter gefunden wurden und nur noch ein zusätzlicher Wettbewerb am Flugwochenende in Planica ins Programm genommen wurde, ist der elfmalige Saisonsieger Granerud bei nur noch drei ausstehenden Wettbewerben nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Granerud führt im Rennen um die Kristallkugel mit 1544 Punkten vor dem deutschen Weltmeister Markus Eisenbichler (1018), für einen Sieg gibt es 100 Punkte.

Granerud sichert sich den Gesamtweg als vierter Norweger, zuletzt war Anders Bardal in der Saison 2011/12 erfolgreich. Eisenbichler muss noch um seinen zweiten Platz kämpfen, vor dem Abschluss-Wochenende in Planica liegt er 74 Punkte vor dem Polen Kamil Stoch.

Wie die FIS am Donnerstag bekannt gab, wird in Planica am 25. März ein weiterer Wettbewerb ausgetragen, zudem wird am 26. und 28. (Einzel) sowie am 27. März (Team) auf der legendären Letalnica geflogen auf der Karl Geiger im Dezember Flug-Weltmeister wurde.