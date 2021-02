Für Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag schwinden die Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme. Das Duo gehört auch am Wochenende beim Weltcup im polnischen Zakopane nicht zum Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher. Die Heim-WM in Oberstdorf beginnt am 23. Februar, vorher steht nur noch ein letzter Wettkampf im rumänischen Rasnov (19. Februar) auf dem Programm.

Wellinger war nach langer Verletzungspause erst zu Saisonbeginn zurückgekehrt, blieb aber bislang ohne Weltcup-Punkt. Der formschwache Freitag hat einen 27. Platz als bestes Saison-Ergebnis zu bieten.

Horngacher nominierte für Zakopane Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Severin Freund (Rastbüchl), Karl Geiger (Oberstdorf), Martin Hamann (Aue), Pius Paschke (Kiefersfelden) und Constantin Schmid (Oberaudorf), die auch im Kampf um das WM-Ticket die Nase vorne haben. Wegen der Corona-Situation reist das DSV-Team mit dem Auto nach Polen.