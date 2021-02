WM-Spezialist Karl Geiger hat wieder zugeschlagen!

Der deutsche Skisprung-Star hat bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf für die erste Medaille für den DSV gesorgt. Der Lokalmatador sprang von der Normalschanze völlig überraschend zu Silber. (Zeitplan der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf)

"Das war jetzt wirklich brutal. Ich bin echt sprachlos. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe mir gedacht: 'Jetzt setzt du alles auf eine Karte, volle Lotte'", reagierte Geiger unmittelbar nach seinem WM-Triumph in der ARD überwältigt.

Zuletzt steckte der Skiflug-Weltmeister von 2020 in einer Formkrise, war in den vergangenen Weltcup-Springen teilweise nicht in den zweiten Durchgang gekommen.

Geiger gönnt sich ein Bier

Die Taktik auf seiner Heimschanze war klar: "Ich musste etwas riskieren, habe sprungtechnisch etwas verändert, das hätte auch richtig schief gehen können." Nach Durchgang eins war der 28-Jährige noch Vierter.

Auch wenn am Sonntag im Mixed-Wettbewerb (Sonntag ab 17 Uhr im LIVETICKER) die nächste Medaille her soll, wird dennoch ein wenig gefeiert. "Heute Abend gibt es ein Bier", ergänzte Geiger mit einem Grinsen, das auch hinter seiner Maske klar erkennbar war. (Weltcup-Kalender im Skispringen)

Mit zwei starken Sprüngen auf 103,5 und 102 Meter erlöste er die Skispringer gleich im ersten Wettkampf. Für Geiger war es insgesamt bereits die sechste Medaille bei Weltmeisterschaften, zwei davon holte er im vergangenen Dezember von der Flugschanze in Planica. Vor zwei Jahren in Seefeld holte er zweimal Teamgold und Silber im Einzel von der Großschanze.

"Wir sind alle überglücklich, dass wir gleich im ersten Wettbewerb eine Medaille gewonnen haben. Zum Glück haben wir den Karl, der hier seine langen Hebel einsetzt", freute sich Bundestrainer Stefan Horngacher über den Coup seines Schützlings.

Granerud geht leer aus

Gold ging nicht weniger sensationell an Piotr Zyla aus Polen, der seinen Landsmann Dawid Kubacki, der 2019 in Seefeld triumphiert hatte, als Weltmeister ablöste. Der Slowene Anze Lanisek wurde Dritter.

Halvor Egner Granerud, Topfavorit und dominierender Springer in der laufenden Weltcup-Saison, musste sich nach einem schwachen ersten Sprung mit Rang vier begnügen. Die Aufholjagd der Norwegers nach Platz 16 im ersten Durchgang endete knapp hinter dem Treppchen. (Skispringen: Stand im Gesamtweltcup)

Eisenbichler enttäuscht

1,8 Punkte trennten den designierten Gesamtweltcup-Sieger von Bronze. Geigers Rückstand auf Zyla war mit 3,6 Punkten für eine Normalschanze beträchtlich.

Pius Paschke landete als zweitbester DSV-Adler auf Rang elf, nach dem ersten Sprung und Platz sechs hatte der Routinier noch mit einer Medaille geliebäugelt.

Markus Eisenbichler, im Vorfeld als größte deutsche Hoffnung auf Edelmetall gehandelt, absolvierte einen enttäuschenden Wettbewerb und wurde nur 17. Constantin Schmid landete auf Rang 23.