Die deutschen Skispringer liegen auch nach dem zweiten Springen der Vierschanzentournee noch aussichtsreich im Rennen um den Gesamtsieg. (Die Tournee-Gesamtwertung)

Vor allem Karl Geiger trägt weiterhin die Hoffnungen der Skisprung-Fans auf den ersten deutschen Sieg seit Sven Hannawald vor 19 Jahren. Auch wenn er beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen seinen Auftaktsieg von Oberstdorf nicht wiederholen konnte, liegt er zur Tournee-Halbzeit nur vier Punkte hinter dem neuen Führenden Halvor Egner Granerud aus Norwegen zurück.

Außenseiterchancen kann sich auch noch Markus Eisenbichler ausrechnen, der hinter den beiden Polen Kamil Stoch und Dawid Kubacki auf Rang fünf der Gesamtwertung liegt. Sein Rückstand auf Granerud beträgt knapp 23 Punkte.

In Innsbruck platzten schon einige Träume

Doch die wohl größte Herausforderung steht wohl erst noch bevor: Die Bergisel-Schanze in Innsbruck, Schauplatz des dritten Springens am Sonntag mit vorangehender Qualifikation am Samstag. (Vierschanzentournee: Qualifikation zum 3. Springen in Innsbruck ab 13.30 Uhr im LIVETICKER)

Dieser Schicksalshügel ließ bereits die Träume von Severin Freund 2016 und Richard Freitag 2018 platzen, als beide stürzten.

Auch Geiger hat Respekt vor dem Backen in Tirol. "Innsbruck war zuletzt immer mal wieder turbulent. Die Schanze ist wirklich nicht ganz einfach. Da braucht man auch mal das Glück auf seiner Seite", sagte der Oberstdorf-Sieger in der ARD. Auch Eisenbichler und er hätten dort bei der Tournee "schon mal ins Klo gegriffen"

Positive Erinnerungen an WM 2019

Aber, so Geiger, "wir haben auch positive Erinnerungen daran".

Damals, bei der WM 2019, holten Eisenbichler und Geiger Gold und Silber im Einzel und Gold mit dem Team.

Das Selbstvertrauen, den Schicksalsberg auch bei der Tournee mal zu besiegen, ist also vorhanden - oder wie es Eisenbichler noch in Garmisch-Partenkirchen mit Blick auf die Konkurrenten schelmisch ausdrückte: "Die Pamperl da vorne, die Polen und Norweger, die werden wir schon noch einholen. Denen werden wir schon noch zeigen, wo der Barthel den Most holt."

Vierschanzentournee 2020/2021: Das deutsche Aufgebot für die beiden letzten Springen im Überblick

Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf), Karl Geiger (SC Oberstdorf), Severin Freund (WSV DJK Rastbüchl), Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue), Pius Paschke (WSV Kiefersfelden), Constantin Schmid (WSV Oberaudorf)

