Für die Skispringer geht es Schlag auf Schlag. Wenige Wochen nach der Skiflug-WM in Planica, die mit einem kompletten Medaillensatz für Deutschland endete, steht das nächste Highlight der Saison an.

Vom 28. Dezember bis 6. Januar geht es in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wieder bei der Vierschanzentournee zu Sache. (Skisprung-Weltcup: Alle Springen der Vierschanzentournee im LIVETICKER)

Im vergangenen Winter hieß der Sieger nach dem Abschlussevent überraschend Dawid Kubacki. Der Pole zählte auch diesmal zu den Favoriten, bis auch ihn die Nachricht vom Ausschluss des kompletten polnischen Teams aus allen Träumen riss.

Grund dafür ist der positive Coronatest von Klemens Muranka, der die Veranstalter zu dieser Entscheidung zwang. Auch der zweimalige Tournee-Sieger Kamil Stoch und Mitfavorit Pjotr Zyla können deshalb nicht an den Start gehen.

Der Ausfall der drei Polen erhöht natürlich die Chance für die anderen Sieganwärter.

Doch wer sind die größten Favoriten? Und wie stehen die Chancen der deutschen Adler? SPORT1 macht mit Skisprung-Legende Jens Weißflog den Favoritencheck.

Halvor Egner Granerud (Norwegen)

Der Norweger ist in der laufenden Saison das Maß der Dinge. Mit zuletzt fünf Siegen in Folge führt er die Weltcup-Gesamtwertung souverän an. (Skispringen: Stand im Gesamtweltcup)

Damit gehört der 24-Jährige, der in den letzten Jahren zu kämpfen hatte und ein wenig wie aus dem Nichts in die Weltspitze vorgestoßen ist, automatisch zu den großen Favoriten.

Aber Weißflog merkt bei SPORT1 an: "Granerud kann man nicht wegdiskutieren, aber auch in den letzten Jahren ist es oft so gewesen, dass der Führende bis zur Tournee es dann nicht immer geschafft hat. Plötzlich stand dann ein ganz anderer oben am Treppchen."

Markus Eisenbichler (Deutschland)

Besser standen die Chancen auf einen deutschen Sieg bei der Tournee lange nicht. Eisenbichler befindet sich in der Form seines Lebens und ist hinter Granerud Zweiter im Gesamtweltcup.

Wie die Vierschanzentournee geht, weiß der Bayer spätestens seit seinem 2. Platz beim Grand Slam von Ryoyu Kobayashi 2018/19.

"Die Luftfahrt ist stabiler geworden, weil er den Fehler aus dem Absprung heraus verringert hat. Er wirkt zurzeit nicht so nach. Im Flug muss er nicht viel korrigieren", erklärt Weißflog Eisenbichlers Höhenflug.

Karl Geiger (Deutschland)

Der frisch gebackene Skiflug-Weltmeister hat seine Corona-Infektion überwunden und geht in Oberstdorf an den Start. Dass er private Dinge ausblenden kann, wenn er auf dem Balken sitzt, haben seine beiden WM-Medaillen in Planica bewiesen. Da stand die Geburt seines ersten Kindes unmittelbar bevor.

Karl Geiger gewann bei der Skiflug-WM 2020 in Planica Gold im Einzel und Silber mit dem deutschen Team © Imago

Im vergangenen Jahr schaffte Geiger es auf das Podest und musste nur Dawid Kubacki sowie Marius Lindvik den Vortritt lassen.

Stefan Kraft (Österreich)

Hinter dem Tournee-Sieger von 2014/15 steht ein großes Fragezeichen. Kraft war zu Saisonbeginn an Corona erkrankt, anschließend plagten ihn Rückenschmerzen, mit denen er schon im Sommer zu kämpfen hatte.

In der Quali in Planica haute er einen Top-Sprung raus, doch dabei fuhr es ihm wieder ins Kreuz. Der 27-Jährige steht im Tournee-Aufgebot der Österreicher. Ein Start von Null auf Hundert würde niemanden gänzlich überraschen.