Die Vierschanzentournee zwischen den Jahren ist das Highlight im Skisprung-Kalender.

Am Montag starten die DSV-Adler um 16.30 Uhr mit der Qualifikation in Oberstdorf in den prestigeträchtigen Wettbewerb.

Dort will auch Karl Geiger wieder voll angreifen. Der am 16. Dezember positiv auf das Coronavirus getestete Skiflug-Weltmeister bekam am Sonntag endlich seine behördliche Freigabe. Bei der Bekanntgabe des Kaders am Samstag hatte Geiger im deutschen Aufgebot noch gefehlt, für den Mitfavoriten war aber ein Startplatz freigehalten worden.

Bei der Vierschanzentournee 2019/20 setzte sich Dawid Kubacki aus Polen gegen Geiger und den Norweger Marius Lindvik durch. (Skispringen: Stand im Gesamtweltcup)

Vierschanzentournee: Granerud Favorit vor Eisenbichler

Bei der diesjährigen Ausgabe ist allerdings ein Norweger Favorit. Die Rede ist von Halvor Egner Granerud, der mit fünf Siegen in Serie zur Tournee fährt. Auch Norwegens Nationaltrainer Alexander Stöckl glaub fest an seinen Schützling.

Der Gesamtweltcup-Führende sei "in allem ein bisschen besser", sagte Stöckl im Interview mit Münchner Merkur und tz.

Dahinter dürfte der deutsche Weltmeister Markus Eisenbichler Herausforderer Nummer eins sein. Auch Karl Geiger kann ihm trotz Trainingsrückstand gefährlich werden. (Weltcup-Kalender im Skispringen)

Fehlen werden alle polnischen Springer, die nach dem Corona-Fall von Klemens Muranka nicht an den Start gehen dürfen.

Die Vierschanzentournee muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erstmals vor leeren Rängen stattfinden. Zum ersten Springen in Oberstdorf wurde ursprünglich mit 2500 Zuschauern pro Veranstaltungstag geplant. Bereits vor Wochen hatten auch Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ihren Verzicht auf Zuschauer bekannt gegeben.

Die Austragungsorte der Vierschanzentournee 2020/21:

Oberstdorf

Garmisch-Partenkirchen

Innsbruck

Bischofshofen

Die Termine der Vierschanzentournee 2020/21 in der Übersicht:

28.12.2020 – Qualifikation Oberstdorf:

Offizielles Training 14:30 Uhr

Qualifikation 16:30 Uhr

29.12.2020 – Auftaktspringen Oberstdorf:

Wettkampfbeginn 16:30 Uhr

31.12.2020 – Qualifikation Garmisch-Partenkirchen:

Offizielles Training 11:45 Uhr

Qualifikation 14:00 Uhr

01.01.2021 – Neujahrsskispringen Garmisch-Partenkirchen:

Wettkampfbeginn 14:00 Uhr

02.01.2021 – Qualifikation Innsbruck:

Offizielles Training 11:15 Uhr

Qualifikation in Innsbruck 13:30 Uhr

03.01.2021 – Bergiselspringen Innsbruck:

Wettkampfbeginn 13:30 Uhr

05.01.2021 – Qualifikation Bischofshofen:

Offizielles Training 15:00 Uhr

Qualifikation 16:30 Uhr

06.01.2021 – Dreikönigsspringen Bischofshofen:

Wettkampfbeginn 16:45 Uhr

Vierschanzentournee 2020/2021: Das deutsche Aufgebot für die ersten beiden Springen im Überblick

Moritz Baer (SF Gmund-Dürnbach), Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf), Karl Geiger (SC Oberstdorf), Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue), Severin Freund (WSV DJK Rastbüchl), Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue), Kilian Märkl (SC Partenkirchen), Pius Paschke (WSV Kiefersfelden), Luca Roth (SV Meßstetten), David Siegel (SV Baiersbronn), Constantin Schmid (WSV Oberaudorf), Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)

So können Sie die Vierschanzentournee 2020/21 LIVE verfolgen:

TV: ARD, ZDF, Eurosport

Stream: ARD, ZDF, Eurosport,

Liveticker: Skispringen Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Ergebnisse: Skispringen Ergebnisse auf SPORT1.de und SPORT1 App