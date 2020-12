Bei der Vierschanzentournee gibt es einen weiteren Coronafall. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, ist ein russischer Athlet im Rahmen der Routinekontrollen in Garmisch-Partenkirchen positiv auf COVID-19 getestet worden.

"Der betroffene Athlet befindet sich in Quarantäne. Zusätzlich wurden drei weitere Mitglieder des russischen Skisprungteams, darunter ein weiterer Athlet, als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft und ebenfalls unter Quarantäne gestellt", sagte Martin Fleckenstein, Chef des Medical Komitees des Organisationskomitees Neujahrskispringen. Die weitere Vorgehensweise werde mit den Behörden abgestimmt

Fleckenstein sagte dem SID, dass der betreffende Springer "hochpositiv" gewesen sei: "Er ist in seinem Hotelzimmer in Quarantäne und darf diese in den nächsten zehn Tagen nicht verlassen."

Einziger gemeldeter russischer Springer, der in der Qualifikation am Silvestertag nicht antrat, war Daniil Sadrejew. Die weiteren gemeldete Russen, darunter der frühere Weltcupsieger Jewgeni Klimow, starteten. Bereits beim Weltcup-Auftakt in Wisla war der russische Springer Michail Maximotschkin positiv getestet worden, danach war das gesamte Team in Quarantäne gegangen.

Beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf hatte es großen Wirbel um einen positiven Test des Polens Klemens Muranka gegeben. Daraufhin wurde zunächst die gesamte Mannschaft ausgeschlossen, nach mehreren Nachtests wurden dann aber alle Polen wieder zugelassen.