Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee in Engelberg/Schweiz noch die Chance auf seinen vierten Podestplatz im Weltcup-Winter.

In Abwesenheit des mit Corona infizierten Skiflug-Weltmeisters Karl Geiger (Oberstdorf) sprang Eisenbichler (Siegsdorf) bei schwierigen Windbedingungen 133,0 m und liegt mit 141,3 Punkten auf Platz vier. (Skisprung-Weltcup: Alle Wettbewerbe im LIVETICKER)

In Führung liegt der Weltcup-Gesamtführende Halvor Egner Granerud, der bei noch schlechterem Wind 133,5 m sprang und mit 150,5 Punkten knapp die Nase vor Kamil Stoch (Polen/150,0) vorne hatte. Für Granerud wäre es der vierte Sieg in Serie. Der Slowene Anze Lanisek liegt mit 148,5 Punkten auf Platz drei umgerechnet vier Meter vor Eisenbichler.

Pius Paschke (Kiefersfelden) überzeugte erneut und kam mit 129,0 m auf Platz fünf (139,2 Punkte), Martin Hamann (Aue) liegt mit 126,5 m auf dem zwölften Platz (131,7). (Weltcup-Kalender im Skispringen)

Constantin Schmid (Baiersbronn), mit dem Skiflug-Team am Sonntag Vizeweltmeister, erreichte als 30. eben noch den zweiten Durchgang, weil von den Favoriten Quali-Sieger Yukiya Sato (Japan/31.) und der Norweger Robert Johansson (44.) bei schwierigen Windverhältnissen patzten.

Ganz bitter verlief die Rückkehr von David Siegel (Baiersbronn) in den Weltcup nach 699 Tagen. Der 24-Jährige, der sich im Januar 2019 schwer am Knie verletzt hatte, hatte sich zwar am Vortag für den Wettkampf qualifiziert, wurde aber unmittelbar vor seinem Sprung wegen eines nicht korrekten Anzugs disqualifiziert. (Skispringen: Stand im Gesamtweltcup)