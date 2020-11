Geiger und Co. starten mit einem zweiten Platz in den WM-Winter © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Die deutschen Skispringer starten in Wisla mit einem starken zweiten Platz im Teamwettbewerb in den WM-Winter. Der Sieg geht an Österreich, Polen wird Dritter.