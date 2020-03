Das Härteste zum Schluss: Karl Geiger greift beim Skisprung-Marathon der Raw-Air-Tour mit zehn Wettkampf-Tagen in Folge sowie 16 Wertungssprüngen auf den vier berühmtesten Schanzen Norwegens nach der Krone im Gesamtweltcup.

Die Tournee der "rauen Luft" ist nicht nur sportlich immens wertvoll - vor allem finanziell hat die noch junge Serie der altehrwürdigen Vierschanzentournee schon den Rang abgelaufen.

"Ich freue mich auf diese intensiven Tage. Wenn ich weiterhin so gut springe wie die letzten Wochen, dann werde ich da richtig Freude dran haben", sagte Geiger vor dem Auftakt mit der Qualifikation am Freitag in Oslo (Raw Air, ab Sa. 15.15 Uhr im LIVETICKER), die schon in die Raw-Air-Gesamtwertung einfließt: "Abgeschlossen wird das Ganze mit dem Skifliegen in Vikersund - und Skifliegen ist immer cool! Ich gehe neugierig und offensiv an die Sache ran. Und werde weiterhin angreifen."

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben nun leider auch das Skisprung-Mekka am Holmenkollen erreicht. Wie die Veranstalter des Weltcup-Springens in der norwegischen Hauptstadt Oslo mitteilten, werden für den von Freitag bis Sonntag stattfindenden Auftakt der Raw Air keine Zuschauer zugelassen. Die Durchführung der Wettkämpfe ist aber nicht gefährdet.

Für Geiger zählen nur Siege

Geiger, in den vergangenen vier Springen zweimal Sieger und zweimal Zweiter, muss 118 Punkte auf seinen österreichischen Kumpel Stefan Kraft aufholen, um als erster Deutscher seit Severin Freund 2014/15 - der nach langer Verletzungspause seine Raw-Air-Premiere feiern wird - den Gesamtweltcup zu gewinnen. Heißt: Wird Kraft in allen vier Einzelspringen der Raw Air Zweiter, reichen Geiger auch vier Siege nicht.

Kraft sieht sich allerdings nicht auf der sicheren Seite: "Der Karli hüpft extrem stark. Über den kleinen Vorsprung bin ich froh, aber es wird ein cooler Fight", sagte der Ex-Weltmeister. Ob als Gesamtweltcup-Sieger oder Zweiter - für Geiger wird die Saisonbilanz mit schon vier Siegen und elf Podestplätzen grandios ausfallen. Das Raw-Air-Spektakel kann er somit genießen.

Eisenbichler: Ein geiles Event"

Auch bei Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler, der um den versöhnlichen Abschluss einer verkorksten Weltcup-Saison kämpft, sorgt die Norwegen-Tournee für leuchtende Augen. "Ein geiles Event, auf das ich mich extrem freue", nannte der Bayer die Raw Air - und gibt damit die gängigen Meinung im Springerlager wieder, wo die Serie mittlerweile als die "bessere Vierschanzentournee" gilt.

Nicht nur dass die Raw Air perfekt organisiert ist, die Athleten fühlen sich im Gegensatz zur traditionellen Jahreswechsel-Veranstaltung auch gerecht entlohnt. Satte 100.000 Euro beträgt das Preisgeld, alleine der Sieger erhält 60.000. Für den Vierschanzentournee-Champion gibt es mit rund 18.500 Euro nicht einmal ein Drittel.

Norwegen-Coach kritisiert Tournee

"Das Preisgeld der Vierschanzentournee ist lächerlich. Wenn man weiß, was die Tournee mit den TV-Rechten umsetzt, wird einem schlecht", sagt Norwegens-Chefcoach Alexander Stöckl, der nicht nur deshalb sein Heimspiel im Vorteil sieht: "Bei der Raw Air stehen die Sportler im Zentrum. An der Tournee habe ich manchmal das Gefühl, dass sie Mittel zum Zweck sind."

Auch in einem anderen Punkt ist die Raw Air der Vierschanzentournee voraus: Während bei letzterer die Aufnahme der Skispringerinnen nicht über Planspiele hinauskommt, feierten die Frauen in Norwegen schon im Vorjahr ihre Premiere. Zwar nur an drei Stationen, aber mit einem Preisgeld von 35.000 Euro für die Siegerin, das deutlich über dem Salär für den Vierschanzentournee-Gewinner liegt.

Als "Meilenstein für das Frauen-Skispringen" bezeichnet Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby die Raw Air. Die Vierschanzentournee war für Meilensteine in der Entwicklung des Skispringens zuletzt nur allzu selten verantwortlich.