Karl Geiger greift beim Skisprung-Marathon der Raw-Air-Tour mit zehn Wettkampf-Tagen in Folge sowie 16 Wertungssprüngen auf den vier berühmtesten Schanzen Norwegens nach der Krone im Gesamtweltcup.

Die Tournee der "rauen Luft" ist nicht nur sportlich immens wertvoll - vor allem finanziell hat die noch junge Serie der altehrwürdigen Vierschanzentournee schon den Rang abgelaufen.

Anzeige

Nicht nur dass die Raw Air perfekt organisiert ist, die Athleten fühlen sich im Gegensatz zur traditionellen Jahreswechsel-Veranstaltung auch gerecht entlohnt. Satte 100.000 Euro beträgt das Preisgeld, alleine der Sieger erhält 60.000. Für den Vierschanzentournee-Champion gibt es mit rund 18.500 Euro nicht einmal ein Drittel.

Jeder Sprung zählt für die Gesamtwertung

Schon die Qualifikation zum Einzelspringen am Sonntag (Raw Air, ab Sa. 15.15 Uhr im LIVETICKER), fließt mit in die Raw-Air-Gesamtwertung ein. Am Samstag steht dann ein Teamwettbewerb auf dem Programm. (Raw Air, ab Sa. 15.15 Uhr im LIVETICKER). Die weiteren Stationen in der kommenden Woche sind Lillehammer und Trondheim, bevor es zu einem echten Highlight kommt: "Abgeschlossen wird das Ganze mit dem Skifliegen in Vikersund - und Skifliegen ist immer cool! Ich gehe neugierig und offensiv an die Sache ran. Und werde weiterhin angreifen", freut sich Geiger auf die Wettbewerbe.

Mit dabei ist auch Severin Freund, der nach langer Pause erst vor kurzem in den Weltcup zurückgekehrt ist. Nicht dabei ist dagegen der formschwache Richard Freitag.

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben nun leider auch das Skisprung-Mekka am Holmenkollen erreicht. Wie die Veranstalter des Weltcup-Springens in der norwegischen Hauptstadt Oslo mitteilten, werden für den von Freitag bis Sonntag stattfindenden Auftakt der Raw Air keine Zuschauer zugelassen. Die Durchführung der Wettkämpfe ist aber nicht gefährdet.

So können Sie das Weltcup-Wochenende in Oslo LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: Sportschau.de, Eurosport Player

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App