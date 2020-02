Zu starker Wind hat Karl Geiger beim Skifliegen am Kulm um einen möglichen Platz auf dem Podium gebracht.

Der Oberstdorfer lag kurz vor Ende des zweiten Durchgangs auf Platz zwei, als der Wettbewerb wegen zu starker Winde abgebrochen wurde. Nur drei Springer standen zu diesem Zeitpunkt noch oben.

Gewertet wurde stattdessen der erste Durchgang, bei dem Geiger als bester Deutscher mit 227,3 Punkten auf Rang sechs gelandet war.

Kraft baut Weltcup-Führung auf Geiger aus

Der Sieg ging somit an Stefan Kraft. Der Österreicher baute mit seinem ersten Weltcupsieg überhaupt in seinem Heimatland die Weltcup-Führung auf Geiger deutlich aus. Mit 230,0 m flog Kraft zwar weit kürzer als der Japaner Ryoyu Kobayashi, der mit 242,5 m bis auf anderthalb Meter an den Schanzenrekord des Slowenen Peter Prevc herankam. Da Kraft aber bei deutlich schlechterem Wind sprang setzte er sich mit 232,6 Punkten knapp vor dem Japaner (231,9) auf Position eins.

Dritter wurde der Slowene Timi Zajc (230,1). Geiger kam mit 225,0 m auf 227,3 Punkte und verpasste seinen ersten Podestplatz im Fliegen um rund zwei Meter. Hinter Geiger feierte Stephan Leyhe (Willingen), der in seiner Heimatstadt am vergangenen Wochenende seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, mit 222,5 m als Zehnter sein erstes Top-10-Ergebnis auf einer Flugschanze.

Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler (Siegsdorf), am Sonntagmorgen in der Qualifikation bester DSV-Adler, hatte in seinem Flug große Schwierigkeiten, rettete sich aber auf 215,0 m und Platz 16. Pius Paschke (Kiefersfelden) flog mit 204,0 m auf den 17. Rang. Constantin Schmid (Oberaudorf), am Samstag als 13. noch zweitbester Deutscher, kam mit 185,0 m auf Rang 36.