Der Traum vom Tourneesieg geht für Karl Geiger weiter. In Innsbruck will er seinen Garmisch-Erfolg fortsetzen. Auch Markus Eisenbichler und Co. müssen weiter punkten.

Wintersport im TV: SPORT1 hat alle Veranstaltungen und Sendezeiten im Überblick

Karl Geiger ist der deutsche Hoffnungsträger

Beim Neujahrsspringen sicherte sich Geiger den zweiten Platz hinter dem Norweger Marius Lindvik und konnte sich damit vor allem gegen seinen Rivalen Ryoyu Kobayashi durchsetzen. Der Japaner kam in Garmisch nicht über Rang vier hinaus. Jetzt steht das erste Springen auf österreichischem Boden an.

Los geht es zunächst mit der Qualifikation (Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck ab 14 Uhr im LIVETICKER). Am Freitag geht bei den Wertungsdurchgängen der Kampf um die Podestplätze weiter. Die Rangordnung in der Qualifikation ist ausschlaggebend für die K.o.-Duelle im ersten Durchgang am folgenden Tag.

Auch in Innsbruck steht Geiger im Fokus des DSV. Mit seinem zweiten Platz in Oberstdorf und dem zweiten Platz in Garmisch-Partenkirchen hat er weiterhin Chancen auf den Gesamtsieg. "So wie heute will ich in Innsbruck weitermachen. Es hilft mir im Moment sehr, von Sprung zu Sprung zu denken", sagte der Zweitplatzierte nach dem Springen.

Dreikampf mit Geiger, Kobayashi und Kubacki

Aktuell liegt Geiger in der Gesamtwertung mit 580,9 Punkten auf Platz zwei - hinter Ryoyu Kobayashi (587,2 Punkte). Es bahnt sich ein spannender Dreikampf an, denn auch der Pole Dawid Kubacki ist noch voll im Rennen um den Tourneesieg. Umgerechnet liegen alle drei nur 8,5 Meter auseinander. (Hier finden Sie die aktuelle Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2020)

Nach dem Neujahrsspringen hat Bundestrainer Stefan Horngacher die sechs deutschen Springer nominiert, die in der zweiten Tourneehälfte antreten dürfen. Mit dabei sind Geiger (2.), Eisenbichler (6.), Stephan Leyhe (12.), Constantin Schmid (13.), Pius Paschke (14.) und Moritz Baer (31.).

Zeitplan der 68. Vierschanzentournee:

04.01.20: Einzel, Innsbruck (Österreich)

06.01.20: Einzel, Bischofshofen (Österreich)

So können Sie die Vierschanzentournee LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: zdf.sport.de, Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de