Ryoyu Kobayashi ist beider Vierschanzentournee nicht zu schlagen.

Der Japaner, der im vergangenen Jahr alle vier Springen gewann, war auch zum Auftakt der diesjährigen Tournee in Oberstdorf nicht zu schlagen. Naturgemäß führt er jetzt auch die Gesamtwertung vor dem zweiten Springen in Garmisch-Partenkirchen am Neujahrstag an.

Karl Geiger, bei seinem Heimspringen starker Zweiter, liegt 9,2 Punkte hinter Kobayashi.

SPORT1 zeigt den Gesamtstand der Tournee:

1. Ryoyu Kobayashi (Japan) 305,1 Punkte

2. Karl Geiger (Deutschland) 295,9

3. Dawid Kubacki (Polen) 294,7

4. Stefan Kraft (Österreich) 291,2

5. Piotr Zyla (Polen) 281,5

6. Philipp Aschenwald (Österreich) 280,3

7. Yukiya Sato (Japan) 280,1

8. Robert Johansson (Norwegen) 279,8

9. Domen Prevc (Slowenien) 279,5

10. Marius Lindvik (Norwegen) 278,8

11. Markus Eisenbichler (Deutschland) 277,8

12. Pius Paschke (Deutschland) 277,4

13. Stephan Leyhe (Deutschland) 276,6

(Stand: 29.12.2019 nach 1 von 4 Springen)