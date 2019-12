Ohne Severin Freund treten die deutschen Skispringer am Wochenende bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee in Engelberg an.

Der frühere Weltmeister steht nicht im Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher. Nach zwei Kreuzbandrissen kämpft der 31-Jährige aktuell um sein Comeback. Zuletzt musste er allerdings wegen Rückenproblemen eine Trainingspause einlegen.

Anzeige

Freund hatte seit der ersten Tournee-Hälfte 2018/19 kein Weltcupspringen mehr absolviert

Geiger führt DSV-Team an

Das DSV-Team in Engelberg wird von Vorjahressieger Karl Geiger angeführt, der sich auf die Generalprobe vor der Vierschanzentournee freut.

"Ich weiß, dass ich auf dieser Schanze sehr gut springen kann. Ich schaue optimistisch nach Engelberg und freue mich danach auf ein paar ruhige Weihnachtstage", sagte der Oberstdorfer.

Das genaue Gegenteil von Geiger war zuletzt Markus Eisenbichler, dessen Formkurve mit Platz 15 in Klingenthal aber immerhin wieder leicht nach oben zeigt. Klingenthal sei "der richtige Schritt" gewesen, sagte Eisenbichler. Nun hat er in Engelberg erneut die Chance zu glänzen.

Das deutsche Aufgebot für Engelberg in der Übersicht:

Moritz Baer (Gmund-Dürnbach)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf)

Richard Freitag (Aue)

Karl Geiger (Oberstdorf)

Stephan Leyhe (Willingen)

Pius Paschke (Kiefersfelden)

Constantin Schmid (Oberaudorf)

Das Wintersport-Wochenende im TV: SPORT1 hat alle Veranstaltungen und Sendezeiten im Überblick

Zeitplan Einzelspringen Großchance:

Samstag, 21. Dezember: Einzelspringen Großschanze 16 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: Einzelspringen Großschanze 15 Uhr

So können Sie den Biathlon-Weltcup LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: zdf.sport.de, Eurosport Player

zdf.sport.de, Eurosport Player Ticker: SPORT1.de