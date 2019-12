Karl Geiger sprang als bester Deutscher auf Platz sechs © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten

Am Tag nach seinem zweiten Platz fliegt Karl Geiger in Nischni Tagil am Podest vorbei. Beim Sieg eines Österreichers verschärft sich die Krise von Markus Eisenbichler.