Die Gesichter der Skisprung-Saison zum Durchklicken:

Markus Eisenbichler als Weltmeister, Ryoyu Kobayashi als Gejagter und Noriaki Kasai als ewiger Liebling der Fans: Vor der am Wochenende beginnenden Skisprung-Saison (Wintersport: Skispringen in Wisla am Samstag ab 16 Uhr im LIVETICKER) zeigt SPORT1 sieben Springer und einen Trainer, die besonders im Blickpunkt stehen.

