Der frühere Skiflug-Mannschaftsweltmeister Björn Einar Romören (Norwegen) ist an Krebs erkrankt.

Das machte der 38-Jährige am Dienstag in seiner Heimat öffentlich. Aktuell befindet sich Romören bereits in einer Klinik in Oslo in Behandlung. "F*** Krebs. Im Frühling bekam ich die Nachricht, dass ich einen Tumor in meinem Rücken habe. Es ist eine schwierige Situation für mich und meine Familie", schrieb Romören.

"Werde den Kampf gewinnen"

Der ehemalige Weltrekordhalter zeigte sich aber optimistisch, den Krebs zu besiegen. "Ich bin in Behandlung und werde überleben. Ich habe eine lange und schwere Zeit vor mir, aber ich werde diesen Kampf gewinnen", stellte Romören klar.

2004 und 2006 hatte Romören mit der norwegischen Mannschaft Gold bei den Skiflug-Weltmeisterschaften gewonnen. Bei den Olympischen Spielen 2006 gewann er Bronze im Teamspringen. Im März 2005 stellte Romören mit einem Sprung auf 239 m einen Weltrekord auf, der fast sechs Jahre Bestand hatte.