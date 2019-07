Skisprung-Olympiasieger Andreas Wank beendet seine Karriere. Der 31-Jährige wird am 27. Juli beim Sommer-Grand-Prix im heimischen Hinterzarten einen letzten Wettkampf bestreiten und danach in den Trainerstab des Deutschen Skiverbandes (DSV) wechseln.

"Eigentlich wollte ich die nächsten Olympischen Spiele in Angriff nehmen. Nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen im DSV habe ich mich dann aber entschieden, dieses Kapitel zu beenden und eine neue Herausforderung anzunehmen", sagte Wank.

Wank gewinnt Olympia-Gold in Sotschi

Der in Halle/Saale geborene Wahl-Schwarzwälder hatte 2014 in Sotschi Olympia-Gold mit dem Team gewonnen, zudem holte er mit den DSV-Adlern Olympia-Silber 2010 und WM-Silber 2013. In den vergangenen beiden Saisons gehörte Wank nicht mehr zur deutschen Stammbesetzung im Weltcup, seinen letzten Weltcup-Einsatz hatte er im März 2018 in Planica.

Auch Wanks Gold-Kollegen von Sotschi waren zuletzt vom Pech verfolgt. Severin Freund kämpft mit den Folgen zweier Kreuzbandrisse, Andreas Wellinger hat sich in diesem Sommer ebenfalls das Kreuzband gerissen, und Marinus Kraus, der zuletzt 2016 im Weltcup sprang, verpasste die gesamte Saison 2018/19.