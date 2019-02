Finnland trauert um Matti Nykänen. Der viermalige Skisprung-Olympiasieger starb in der Nacht zum Montag im Alter von 55 Jahren, das berichtet das finnische Magazin Seiska unter Berufung auf Nykänens Ehefrau Pia. Der Skiweltverband FIS bestätigte die Nachricht am Morgen. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Nykänen hatte in den 1980er-Jahren seinen Sport dominiert. Allein bei den Winterspielen 1988 in Calgary gewann er drei Goldmedaillen, zudem triumphierte er 1984 in Sarajevo von der Großschanze.

Die Biografie von Nykänen, sechsmal Weltmeister und viermal Sieger des Gesamtweltcups, nahm nach seinem Karriereende eine tragische Wende. Der Ausnahmesportler wurde wegen wiederholter häuslicher Gewalt und einer Messer-Attacke auf einen Freund verurteilt, außerdem prägten Alkoholexzesse, gescheiterte Ehen und Geldprobleme sein Leben.

Weißflog geschockt

Jens Weißflog, langjähriger Weggefährte Nykänens, zeigte sich über den unerwarteten Tod des Finnen tief bestürzt. "Ich habe die Nachricht mit Entsetzen aufgenommen. Er war ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Ich denke aber, dass ist auch das, was einen Menschen ausmacht. Er stand zu seinen Schwächen. Ich denke, der überwiegende Teil, der von Matti Nykänen gehört hat, weiß, was er sportlich geleistet hat. Das überwiegt", erklärte der 54-Jährige bei SPORT1.

Nykänen und Weißflog hatten sich über zehn Jahre spannende Duelle geliefert. "Es ist immer schwierig eine Rangliste zu erstellen. Aber er gehört zu den fünf Athleten, die die wichtigen vier Bewerbe im Skispringen gewonnen haben. Zusätzlich Skifliegen. Also er gehört ganz oben hin. Er hat das Skispringen mitgeprägt und war in den 80ern bis Anfang der 90er dominierend."