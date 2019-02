Skisprung-Ikone Jens Weißflog hat sich über den Tod seines langjährigen Weggefährten Matti Nykänen tief bestürzt gezeigt.

"Ich habe die Nachricht mit Entsetzen aufgenommen", sagte der 54-Jährige bei SPORT1.

Kurz zuvor hatte Weißflog erfahren, dass Nykänen in der Nacht zum Montag im Alter von nur 55 Jahren verstorben war. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Nykänen: Große Erfolge, aber auch Skandale

Nykänen war einmal der beste Skispringer der Welt. Mit 18 Jahren gewann er die WM, mit 19 die Vierschanzentournee und mit 20 schließlich Olympia-Gold in Sarajevo.

Es folgte der tiefe Absturz des finnischen Überfliegers: Alkohol, Skandale, Herzinfarkt.

Weißflog hofft, dass die meisten Menschen ihn dennoch positiv in Erinnerung behalten: "Er war ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Aber das ist auch das, was einen Menschen ausmacht. Er stand zu seinen Schwächen. Ich denke, der überwiegende Teil, der von Matti Nykänen gehört hat, weiß, was er sportlich geleistet hat. Das überwiegt."

Weißflog: Nykänen war einer der Besten

Nykänen und Weißflog hatten sich über zehn Jahre spannende Duelle geliefert. Nykänen war viermaliger Olympiasieger und zählt neben Weißflog zu den größten Skispringern aller Zeiten.

"Er gehört zu den fünf Athleten, die die wichtigsten vier Bewerbe im Skispringen gewonnen haben (Olympia, WM, Gesamtweltcup, Tournee, Anm. d. Red.). Zusätzlich Skifliegen. Also er gehört ganz oben hin. Er hat das Skispringen mitgeprägt", sagte Weißflog über Nykänen.