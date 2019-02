Für Stephan Leyhe hat sich in den vergangenen 16 Jahren einiges verändert. Damals, im Februar 2003, war er beim Skisprung-Weltcup in seiner Heimat Willingen als rasender Reporter für den Tigerenten-Club der ARD unterwegs. (Skispringen: Teamspringen in Willingen ab 15.45 Uhr im LIVETICKER)

Auch den damaligen Vorzeigespringer Sven Hannawald hatte der Elfjährige vor dem Mikrofon. Inzwischen gehört Leyhe selbst zur Elite der deutschen Adler.

Vor seinem Heimspiel am Wochenende ist Leyhe Teil einer Mannschaft, die vor der anstehenden WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) nach Konstanz sucht.

Leyhe bester Deutscher im Gesamtweltcup

Im Gesamtweltcup ist Leyhe als Siebter der beste Springer des DSV. Der Tourneedritte feierte gleich beim Saisonauftakt im polnischen Wisla als Zweiter seinen ersten Podestplatz, insgesamt elfmal sprang der 27-Jährige unter die Top Ten.

Doch auch er kämpfte zuletzt mit Schwankungen. Weder beim Skifliegen in Oberstdorf noch beim Weltcup in Lahti kam er unter die besten Zehn.

Das Selbstbewusstsein ist dennoch gestiegen bei Leyhe, der besonders in den Teamwettbewerben eine Bank ist. "Ich denke nicht, dass ich einen Leistungseinbruch haben werde. Und wenn das Wochenende normal läuft, dann werden da auch ganz gute Ergebnisse herausspringen", sagte er im Interview mit der Frankfurter Rundschau.

Erst Teamspringen, dann Einzelwettbewerbe

Die Blicke von insgesamt 50.000 Zuschauern werden am Wochenende auf Leyhe gerichtet sein.

Am Freitag (15.45 Uhr) steht zunächst ein Teamspringen auf dem Programm, am Samstag (16.00 Uhr) und Sonntag folgen zwei Einzelwettbewerbe.

Besonderen Druck vor seinem Heimspiel verspürt Leyhe nicht. "Ich nehme es als normalen Weltcup, aber mit dem Bonus, dass er in meiner Heimat stattfindet. Ich werde auf keinen Fall mehr daraus machen, als es tatsächlich ist", sagte er.

Wellinger und Freitag auf Formsuche

Diesen Luxus können sich die Olympiahelden Andreas Wellinger und Richard Freitag nicht erlauben. Beide springen ihrer Form weiter hinterher, die Zeit vor der WM wird allmählich knapp.

Die Norm des Verbandes - zweimal unter die besten Sechs - haben sie noch nicht erfüllt.

"Die Big Names drehen sich im Kreis. Da hoffen wir, dass irgendwann der Knoten aufgeht", sagt Bundestrainer Werner Schuster: "Wir wissen, wo wir drehen müssen. Aber je länger man hinterherläuft, desto schwieriger wird es, und so lange ist es nicht mehr bis zur WM."

Freitag: "So brauche ich nicht zur WM zu fahren"

Freitag klingt unterdessen deutlich pessimistischer, fast schon resignierend. "Ich muss von Tag zu Tag schauen. So brauche ich nicht zur WM zu fahren, das ist ganz klar. Ich muss versuchen, das auszublenden", sagte der Silbermedaillengewinner im Teamspringen von Pyeongchang.

Freitags letztes Top-10-Ergebnis datiert vom 3. Januar in Innsbruck, damals wurde der Sachse Achter. Es war gleichzeitig sein bislang bestes Saisonergebnis.

Während Wellinger sein WM-Ticket trotz schwacher Leistungen wohl sicher haben dürfte, könnte es für Freitag nach dem Weltcup in Willingen ein böses Erwachen geben.

So können Sie das Skispringen in Willingen LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: ZDF.de, Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de