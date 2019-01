Deutschlands große Hoffnung Markus Eisenbichler hat bei der Qualifikation zum 3. Springen der Vierschanzentournee einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Der Zweite der Gesamtwertung kam bei seinem Sprung nur auf 101,5 Meter und landete damit in der Endabrechnung nur auf dem 32. Platz.

"Der Sprung war jetzt nicht die Granate, aber die Quali ist geschafft", meinte Eisenbichler, der nur 116,0 m sprang, danach in der ARD.

Überflieger Ryoyu Kobayashi sprang erneut am weitesten (126,5 m) und geht von Rang 1 in den Wettkampf.

Mäßiges Abschneiden der deutschen Springer

Bester Deutscher in der Quali war Karl Geiger auf dem 6. Platz. Andreas Wellinger, der in Oberstdorf und Garmisch jeweils den zweiten Wettkampf-Durchgang verpasst hatte, schaffte es als 47. (110,5 m) mit Ach und Krach in den Wettkampf. Constantin Schmid (Oberaudorf) als 30. und David Siegel (Baiersbronn) als 32. punktgleich mit Eisenbichler lagen noch vor Olympiasieger Wellinger.

Bundestrainer Werner Schuster hatte nach den beiden Heimspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sein Aufgebot von 13 auf sieben Springer reduzieren müssen. Durch das Raster war unter anderem der formschwache Ex-Weltmeister Severin Freund gefallen, der nach langer Verletzungspause in beiden Wettbewerben den zweiten Durchgang verpasst hatte.

Andreas Kofler (34), Tourneesieger 2009/10, schied auf seiner Heimschanze als 61. chancenlos aus. Kofler war nach großen gesundheitlichen Problemen und dem Verzicht auf die Saison 2017/18 über Österreichs nationale Gruppe in die Vorausscheidung gerutscht, verpasste aber seinen ersten Weltcup-Wettkampf seit März 2017.

Zweikampf zwischen Eisenbichler und Kobayashi

Nach seinem erneuten zweiten Platz beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen lebt der Traum vom Tournee-Sieg für Eisenbichler weiter, am Freitag steht der 3. Wettkampf an (Vierschanzentournee: Springen in Innsbruck Freitag ab 14 Uhr im LIVETICKER).

Im Wettkampf der besten 50 tritt er im siebten von 25. K.o.-Duellen gegen den Österreicher Philipp Aschenwald an.

Nach nur zwei von vier Tournee-Stationen deutet alles auf einen Zweikampf zwischen Ryoyu Kobayashi und Eisenbichler hin. Der Japaner führt nach seinen Siegen in Oberstdorf und Garmisch in der Gesamtwertung mit 548,9 Punkten vor dem Deutschen (546,6).

Für Eisenbichler war die Chance auf den ersten Tournee-Gesamtsieg noch nie so gut wie diesmal. Das weiß der 27-Jährige selbst auch: "Natürlich ist viel drin. Aber ich schaue nicht auf die Gesamtwertung, ich konzentriere mich auf Innsbruck. Ich will entspannt und locker bleiben. Am Ende rechnet das eh der Computer aus." Sein größter Konkurrent Kobayashi stellte sich bislang als Überflieger heraus.

In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Karl Geiger (Oberstdorf/6.) - Viktor Polasek (Tschechien/45.)

Stephan Leyhe (Willingen/8.) - Sergej Tkastschenko (Kasachstan/43.)

Richard Freitag (Aue/12.) - Kevin Bickner (USA/39.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/30.) - Robert Johansson (Norwegen/21.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/32.) - Philipp Aschenwald (Österreich/19.)

David Siegel (Baiersbronn/33.) - Junshiro Kobayashi (Japan/18.)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/47.) - Daniel Huber (Österreich/4.)

Weitere Duelle u.a.:

Ryoyu Kobayashi (Japan/1.) - Clemens Leitner (Russland/50.)

Dawid Kubacki (Polen/7.) - Rok Justin (Slowenien/44.)

Kamil Stoch (Polen/TV/24.) - Clemens Aigner (Österreich/27.)