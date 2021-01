Norwegens Langlauf-Star Therese Johaug hat sich nach fast zwei Monaten Weltcup-Pause in bestechender Form zurückgemeldet und einen Monat vor der nordischen Ski-WM in Oberstdorf ihre Rolle als Topfavoritin unterstrichen.

Beim Skiathlon im finnischen Lahti feierte die 32-Jährige einen Start-Ziel-Sieg und setzte sich nach jeweils 7,5 km im klassischen sowie freien Stil mit 28,1 Sekunden auf ihre Landsfrau Helene Marie Fossesholm durch.

Für Johaug war es der 77. Weltcup-Sieg, vor ihr liegt nur ihre große Landsfrau Marit Björgen (114). Heidi Weng als Dritte (+29,6) machte Norwegens Dreifacherfolg perfekt. Beste Deutsche war Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die als 13. stolze 1:07,9 Minuten Rückstand hatte. Pia Fink (Bremelau) holte als 25. ebenfalls Weltcup-Punkte. Die Führung im Gesamtweltcup baute die US-Amerikanerin Jessie Diggins mit Platz fünf aus.

Johaug, die im Skiathlon seit 2014 nur einmal geschlagen wurde (Platz zwei hinter Weng 2016 in Canmore) und 13-mal bei ihren jüngsten 14 Distanzrennen gewann, hat im Kampf um die große Kristallkugel keine Chance mehr. Die Norweger hatten sich Ende November nach dem Auftakt in Kuusamo komplett aus dem Weltcup zurückgezogen, um sich angesichts der Corona-Pandemie möglichst risikolos auf die WM (23. Februar bis 7. März) vorzubereiten. In Lahti ist die führende Langlauf-Nation erstmals wieder am Start.