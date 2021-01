Sofie Krehl hat den deutschen Skilangläuferinnen zum Auftakt der 15. Tour de Ski einen Achtungserfolg beschert.

Im Freistilsprint der ersten Etappe in Val Müstair/Schweiz überstand die frühere Junioren-WM-Dritte aus Oberstdorferin als einzige Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV) in einem starken Feld die Qualifikation und kam nach dem Aus im Viertelfinale auf Platz 27. Bei den Männern erreichte kein Deutscher die K.o.-Runde der besten 30.

Die Auftaktsiege der traditionellen Rennserie über acht Etappen, die am 10. Januar in Val di Fiemme/Italien endet, gingen an die junge Schwedin Linn Svahn, die ihren zweiten Saisonsieg feierte, und Italiens Ex-Weltmeister Federico Pellegrino. Die zuletzt im Weltcup als Vorsichtsmaßnahme angesichts der Corona-Pandemie fehlenden Schweden und Finnen sind bei der Tour de Ski wieder dabei. Die bestimmende Nation Norwegen fehlt hingegen weiter und legt den Fokus ganz auf die WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März).

In Val Müstair lief die deutsche Hoffnungsträgerin Katharina Hennig (Oberwiesenthal), im Vorjahr Gesamtachte, als 38. am Viertelfinale vorbei, ihre Stärken liegen in den Distanzrennen. Auch Pia Fink (Bremelau/41.) und Laura Gimmler (Obersdorf/45.) blieben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Janosch Brugger (Schluchsee) kam als bester DSV-Läufer nicht über Platz 47 hinaus.

Am Samstag stehen in Val Müstair Distanzrennen über 10 km der Frauen (12.30 Uhr) und 15 km der Männer (14.45 Uhr) jeweils im klassischen Stil an. Am Sonntag endet die erste Station der Tour de Ski mit Verfolgungsrennen im freien Stil.