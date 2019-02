Es geht wieder los. Vom 21. Februar bis 3. März findet die nordische Ski-WM im österreichischen Seefeld statt. Zum Auftakt steigt der Sprint im Skilanglauf - mit beiden Geschlechtern, Männer wie Frauen.

Zunächst müssen sich die WM-Teilnehmer für die Finals qualifizieren. Anschließend werden diese ausgetragen. (Nordische Ski-WM: Sprint der Männer und Frauen, Do. ab 14.30 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Hoffnungen auf Ringwald

Bei den Männern treten Lucas Bögl, Janosch Brugger, Jonas Dobler, Sebastian Eisenlauer, Andreas Katz und Florian Notz für Deutschland an. Bei den Frauen sind es Victoria Carl, Pia Fink, Laura Gimmler, Katharina Hennig, Sofie Krehl und Sandra Ringwald.

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen – Hier anmelden |ANZEIGE

Letztere hat die höchsten Medaillen-Chancen, auf ihr ruhen die deutschen Hoffnungen. Die 28-Jährige, Freundin von Kombinierer Fabian Rießle, lief am Wochenende als Sprint-Zweite in Cogne erstmals in ihrer Karriere auf das Podest. Nun könnte der nächste Schritt folgen.

Für die deutschen Männer wird es indes komplizierter. Unter dem neuen Bundestrainer Peter Schlickenrieder zeigt die Formkurve zwar nach oben, doch eine Medaille ist für Janosch Brugger, Jonas Dobler und Co. weiter unrealistisch. Favorit auf Gold ist der Norweger Johannes Hösflot Kläbo.

So können Sie den Sprint im Skilanglauf LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: sportschau.de, EurosportPlayer

Ticker: SPORT1.de