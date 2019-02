Nächster Langlauf-Wettkampf, nächste Goldmedaille für Norwegen?

Wahrscheinlich nicht. Denn über die 15 Kilometer im klassischen Stil kommen die großen Favoriten tatsächlich einmal nicht aus Norwegen. (Skilanglauf: 15 Kilometer der Herren am Mittwoch ab 14 Uhr im LIVETICKER)

Der Russe Alexander Bolshunov hat in dieser Saison zwei der drei Rennen in dieser Disziplin gewonnen und könnte für die erste russische Goldmedaille bei der WM in Seefeld sorgen. (Zeitplan und Ergebnisse der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld)

Als sein größter Konkurrent wird Iivo Niskanen gesehen. Der Finne hatte vor zwei Jahren vor eigenem Publikum in Lahti die Goldmedaille gewonnen und geht damit als Titelverteidiger ins Rennen.

Sundby mit guten Medaillenchancen

Abschreiben darf man die Norweger aber natürlich nicht. Vor allem Martin Johnsrud Sundby ist eine Medaille jederzeit zuzutrauen. Für Sjur Roethe ist es dagegen wohl die falsche Technik, die gelaufen wird. Olympiasieger Dario Cologna aus der Schweiz hat nur Außenseiterchancen auf eine Medaille.

Aus deutscher Sicht holte Axel Teichmann in Val di Fiemme 2003 die Goldmedaille über 15 Kilometer. Es ist bis heute der einzige deutsche Titel auf dieser Distanz. (Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM)

Daran wird sich in diesem Jahr sehr wahrscheinlich nichts ändern, auch wenn Janosch Brugger in dieser Saison sensationell bei der Verfolgung in Lillehammer die schnellste Zeit gelaufen war. Sowohl Brugger als auch die weiteren deutschen Starter Lucas Bögl, Sebastian Eisenlauer und Andreas Katz werden mit der Medaillenvergabe aller Voraussicht nach nichts zu tun haben.

So können Sie den Langlauf der Männer LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: zdf.de, Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de