Die deutschen Langläufer haben im Freistil-Sprint bei der Tour de Ski erneut enttäuscht.

Im Schweizer Val Müstair kam Victoria Carl (Zella-Mehlis) als beste Deutsche auf Rang 28, schied aber ebenso in ihrem Viertelfinallauf aus wie Olympia-Teilnehmerin Sandra Ringwald (Schonach) auf Platz 29.

Sprint-Spezialistin Ringwald musste sich in ihrem Viertelfinale unter anderem der späteren Tagessiegerin Stina Nilsson (Schweden/3:31,94 Minuten), die schon zum Auftakt in Toblach/Italien gewonnen hatte, geschlagen geben. "Die Strecken in Toblach lagen mir gut, aber auch hier kam mir der steile Zwischenanstieg gut gelegen", sagte die 25-jährige Nilsson.

Als einzige deutsche Läuferin hat Ringwald die Norm für die nordische WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) bereits erfüllt. Bei den Herren gelang dies bislang einzig Youngster Janosch Brugger (Schluchsee) durch seinen Einzel-Erfolg in Lillehammer.

Kläbo siegt bei den Herren

In der Herren-Konkurrenz waren alle zehn deutschen Teilnehmer zuvor bereits in der Qualifikation gescheitert. Schon beim Sprint zum Tour-Auftakt in Toblach waren die Herren geschlossen im Prolog ausgeschieden.

Den Sieg sicherte sich erneut Norwegens Sprint-Ass Johannes Hösflot Kläbo in 3:03,78 Minuten. Der Olympiasieger hatte seine Konkurrenten schon beim Sprint in Toblach dominiert.

Nach dem Halt in Val Müstair geht es ohne Ruhetag weiter zum dritten Tour-Stopp nach Oberstdorf (2. und 3. Januar). Das Finale steigt am 5. und 6. Januar mit der Bergverfolgung im italienischen Val di Fiemme.