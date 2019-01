Die deutschen Skilangläuferinnen sind bei der Staffel-Generalprobe für die WM in Seefeld weit hinterhergelaufen. Beim letzten Mannschaftsrennen im Weltcup vor den Titelkämpfen (19. Februar bis 3. März) im schwedischen Ulricehamn belegte das DSV-Quartett um die zuletzt stark verbesserte Sandra Ringwald über 4x5 km mit 2:31,9 Minuten Rückstand auf Sieger Norwegen nur Rang neun unter elf Mannschaften.

Die favorisierten Norwegerinnen um Topstar Therese Johaug gewannen souverän mit 37,4 Sekunden Vorsprung auf Schweden, Finnland wurde Dritter (41,2).

Anzeige

Nur Carl kann mithalten

Lediglich Startläuferin Victoria Carl konnte in der frühen Rennphase mithalten, danach liefen Pia Fink, Julia Belger und Ringwald, am Tag zuvor noch gute Zwölfte über 10 km, abgeschlagen hinterher. Katharina Hennig, derzeit beste deutsche Distanzläuferin, war in Schweden nicht am Start. Am Freitag hatte die 22-Jährige aus Oberwiesenthal bei der U23-WM in Lahti Bronze im Massenstart über 15 km gewonnen.

Johaug, die am Samstag über 10 km im siebten Distanzrennen nach ihrer Dopingsperre den siebten Sieg gefeiert hatte, verschärfte auf dem zweiten Teilstück mächtig das Tempo und sprengte damit das Feld. Vor allem Fink war chancenlos und verlor auf ihren 5 km knapp 1:20 Minuten.