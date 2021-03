Åre (SID) - Petra Vlhova hat beim Weltcup-Slalom im schwedischen Are beste Chancen auf den sechsten Sieg in diesem Winter. Nach dem ersten Lauf liegt die WM-Zweite aus der Slowakei mit 0,41 Sekunden Vorsprung auf die WM-Dritte Mikaela Shiffrin (USA) in Führung. Dritte ist Weltmeisterin Katharina Liensberger (Österreich/+0,57).

Lena Dürr (Germering) liegt als Sechste überraschend gut im Rennen. Die 29-Jährige hat allerdings schon 0,74 Sekunden Rückstand zum Podium. Andrea Filser (Wildsteig/+2,63) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf/+2,93) erreichten auf den Rängen 19 und 24 ebenfalls den zweiten Durchgang um 16.30 Uhr.