Slalom-Spezialistin Marina Wallner hat ihre Karriere beendet. "Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich habe mich entschlossen, meine aktive Skikarriere zu beenden", schrieb die 26-Jährige aus Inzell bei Facebook. (Ski alpin: Alle Rennen im LIVETICKER)

In einem Einzelrennen stand sie im Weltcup nie auf dem Podium, ihr bestes Resultat war Platz sieben im März 2017 beim Slalom in Squaw Valley. Dafür belegte sie in zwei Team-Parallelslaloms die Plätze zwei (2017) und drei (2018).

Wallner war immer wieder durch gesundheitliche Probleme zurückgeworfen worden. Zuletzt erkrankte sie am Pfeifferschen Drüsenfieber.

Ein Höhepunkt ihrer Karriere war die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. (Ski alpin: Rennkalender der Saison 2020/21)