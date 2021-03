Die 17 Jahre alte Skirennläuferin Emma Aicher hat bei den Deutschen Meisterschaften am Götschen in Berchtesgaden den Titel im Slalom geholt. Aicher, die bei der WM in Cortina d'Ampezzo bereits Mannschafts-Bronze gewonnen hatte, setzte sich am Samstag knapp vor Lena Dürr und Andrea Filser durch.

Bei den Männern gewann Frederik Norys den Riesenslalom, die erfahrenen Weltcup-Starter Alexander Schmid und Stefan Luitz landeten auf den Plätzen drei und vier.