Die offizielle Eröffnung erfolgte am Sonntag, nun geht es so richtig los: Bei der 46. Ausgabe der Ski-Weltmeisterschaft sollte es ab Montag um Medaillen gehen - der erste Wettbewerb fällt aber direkt flach.

Rund 600 Sportler kämpfen bis einschließlich 21. Februar im italienischen Cortina d’Ampezzo um Titel und Ruhm. Dass das Großevent, bei dem insgesamt etwa 3000 Menschen erwartet werden - Zuschauer sind keine zugelassen - überhaupt stattfinden kann, ist eine wahre Meisterleistung der Veranstalter.

Anzeige

16 Jahre nach den letzten Ski-Weltmeisterschaften in Italien wurde an dem kleinen Ressort-Ort alles dafür getan, um die nötigen Sicherheitsstandards zu erreichen. Wahrlich keine Selbstverständlichkeit, mussten in diesem Winter doch schon viele Wintersport-Events ausfallen. Insgesamt soll es vier "Blasen" geben, zwischen denen möglichst keine Interaktion stattfinden soll.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Außerdem sind alle drei Tage Antigen-Schnelltests vorgesehen, zudem gibt es elektronische Zutritts- und Bewegungskontrollen, Gesundheitsfragebögen, Maskenpflicht und zahlreiche Temperaturscans. Die WM ist nicht nur sportlich von großem Reiz, sondern garantieren dem Skisport auch wichtige Einnahmen.

Ski-WM: Alpine Kombination fällt aus

Geplant sind 13 verschiedene Wettbewerbe, zwei weitere ergeben sich aus den Parallel-Wettkämpfen.

Los sollte es am Montag mit der alpinen Kombination gehen - doch wegen zu starken Schneefalls wurde diese abgesagt. Das teilte der Internationale Ski-Verband FIS am Montag mit.

Wann sie nachgeholt wird, ist noch unklar. Eine deutsche Athletin wird dabei nicht vertreten sein.

Wegen der Erhöhung der Anzahl der Wettbewerbe von elf auf 13 kommen die Organisatoren bereits in leichte Zeitnot. Lediglich der kommende Montag ist als Ruhe- oder Reservetag vorgesehen.

"So viel Schnee habe ich hier noch nie gesehen", hatte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier bereits bei seiner Ankunft am Sonntag gesagt und zugleich prophezeit: "Der Organisation wird nicht viel Luft bleiben, wenn es solche Wetterkapriolen gibt, wie es derzeit der Fall ist."

Kira Weidle verzichtete weger einer geplanten Programmänderung auf ihren Start und wird deshalb erst am Dienstag mit dem Super-G in die WM starten.

Neben Weidle sind noch elf weitere Sportler für den DSV am Start. Die größten Hoffnungen ruhen auf Slalom-Ass Linus Straßer, sowie den Speed-Spezialisten Weidle, Romed Baumann und Andreas Sander. Auch Thomas Dreßen wird trotz seiner langen Pause infolge einer Hüft-Operation eine positive Überraschung zugetraut.

Die Zielsetzung beim DSV ist trotz ungünstiger Voraussetzungen - am Freitag verletzte sich Josef Ferstl schwer und wird erst in der neuen Saison wieder starten können - durchaus ambitioniert. "Unser Ziel in Cortina ist es, in jedem Rennen das Podest zu attackieren", sagte Alpindirektor Wolfgang Maier: "Das gesamte Team ist hochmotiviert, und nach den guten Vorleistungen im Weltcup sind wir zuversichtlich, im Kampf um die Medaillen eingreifen zu können."

Das DSV-Aufgebot im Überblick:

Frauen: Lena Dürr (Germering), Andrea Filser (Wildsteig), Kira Weidle (Starnberg)

Männer: Romed Baumann (Kiefersfelden), Thomas Dreßen (Mittenwald), Sebastian Holzmann (Oberstdorf), Simon Jocher (Garmisch), Stefan Luitz (Bolsterlang), Andreas Sander (Ennepetal), Alexander Schmid (Fischen), Dominik Schwaiger (Königssee), Linus Straßer (München)

Das Programm der alpinen Ski-WM von Cortina im Überblick:

Montag, 08.02.

Alpine Kombination der Frauen (ab 11 Uhr) - abgesagt

Dienstag, 09.02.

Super G der Frauen (10.30 Uhr)

Super G der Männer (13.00 Uhr)

Mittwoch, 10.02.

Alpine Kombination der Männer (ab 10 Uhr)

Samstag, 13.02.

Abfahrt der Frauen (11 Uhr)

Sonntag, 11.02.

Abfahrt der Männer (11 Uhr)

Dienstag, 16.02.

Parallel-Riesenslalom, Qualifikation der Frauen (9.00 Uhr)

Parallel-Riesenslalom, Qualifikation der Männer (9.00 Uhr)

Parallel-Riesenslalom der Frauen (14.00 Uhr)

Parallel-Riesenslalom der Männer (14.00 Uhr)

Mittwoch, 17.02

Parallel-Riesenslalom, Teamwettbewerb (12.15 Uhr)

Donnerstag, 18.02.

Riesenslalom, Qualifikation der Männer (10 Uhr)

Riesenslalom der Frauen (ab 10.00 Uhr)

Freitag, 19.02.

Slalom, Qualifikation der Frauen (10.00 Uhr)

Riesenslalom der Männer (ab 10.00 Uhr)

Samstag, 20.02.

Slalom, Qualifikation der Männer (10.00 Uhr)

Slalom der Frauen (10.00 Uhr)

Sonntag, 21.02.

Slalom der Männer (ab 10.00 Uhr)

Schlusszeremonie

So können Sie die Ski-WM live verfolgen:

TV: Eurosport, ARD, ZDF, ORF1

Stream: DAZN, sportschau.de, zdf.de

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App