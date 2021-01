Skirennläufer Linus Straßer muss beim Weltcup-Slalom in Chamonix nach zuletzt zwei Ausfällen eine Aufholjagd starten. Der Münchner liegt nach dem ersten Durchgang auf dem 13. Platz, der Rückstand auf den Führenden Marco Schwarz (50,70 Sekunden) aus Österreich beträgt 1,41 Sekunden. Auf das Podium fehlen vor dem zweiten Lauf (12.30 Uhr) 1,38 Sekunden.

Strasser freute sich bei Schneeregen in Frankreich dennoch über eine "sehr stabile" Fahrt. "Ich wäre natürlich gern ein bisschen weiter vorn", sagte der 28-Jährige in der ARD. In den vergangenen Tagen war Straßer beim Nachtslalom in Schladming auf der Planai sowie beim Weltcup in Flachau nicht ins Ziel gekommen.

Anzeige

Sebastian Holzmann und Anton Tremmel verpassten die Top 30. Am Sonntag steht in Chamonix ein weiterer Slalom auf dem Programm, für die Technik-Spezialisten ist es das letzte Rennen vor der WM in Cortina d'Ampezzo/Italien (8. bis 21. Februar).