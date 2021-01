Das Spektakel auf der Streif verspricht in diesem Jahr noch größer zu werden. Beim legendären Ski-Weltcup in Kitzbühel stehen 2021 sogar drei Rennen an.

Zwar können wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt zehntausende Zuschauer im Zielbereich stehen, das tut dem sportlichen Wert jedoch keinen Abbruch.

Anzeige

Hahnenkamm-Rennen: Der Mythos Steif

Die Streif, das sind 3312 Meter in Schnee und Eis gehauener Irrsinn, das ist eine Piste als Frontalangriff auf die Gesundheit, ein gnadenloser Henker für Karrieren. Mit 50 Prozent Gefälle ist es der steilste Start im Weltcup. Mausefalle, Karussellkurve, Steilhang, Seidlalmsprung, Hausbergkante, Traverse - die Namen der schwierigsten Streckenabschnitte sind Musik in den Ohren der Fans.

Da am vergangenen Wochenende in Wengen keine Rennen stattfinden konnten, wurde die ausgefallene Abfahrt nach Tirol verlegt. Somit wird am Freitag die Ersatzabfahrt ausgetragen.

Am Samstag steht dann der eigentliche Klassiker auf der Streif an. Das Wochenende wird mit dem Super-G am Sonntag abgerundet. Der Slalom war bereits am vergangenen Wochenende in Flachau ausgefahren worden. (Ski alpin: Alle Rennen im LIVETICKER)

Kitzbühel 2021: Kilde fehlt nach Kreuzbandriss

Mit Alexander Aamodt Kilde kann einer der Top-Favoriten nicht dabei sein. Der Norweger, Sieger des Gesamtweltcups in der vergangenen Saison, hatte sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für die restliche Saison aus.

Zu den aussichtsreichsten Anwärtern auf die Podiumsplätze zählen der dreifache Sieger Dominik Paris, Vorjahres-Champion Matthias Mayer, Ryan Cochran-Siegle, der im ersten Training die beste Zeit fuhr, Kjetil Jansrud, Vincent Kriechmayer und Beat Feuz.

Aus deutscher Sicht sind Andreas Sander, Romed Baumann, Dominik Schwaiger, Josef Ferstl, Manuel Schmid und Simon Jocher am Start. Das Sextett hofft auf einen Außenseiter-Coup, der in Kitzbühel vor allem im Super-G immer wieder möglich ist. (Ski alpin: Rennkalender der Saison 2020/21)

Das Programm in Kitzbühel im Überblick:

Freitag, 11.30 Uhr: Abfahrt

Samstag, 11.30 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 10.20 Uhr: Super-G

So können Sie die Rennen auf der Streif in Kitzbühel LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: zdf.de, Eurosport Player

Ticker: Alle Rennen im Ski alpin im Liveticker auf SPORT1.de und in der SPORT1 App