Skirennläufer Linus Straßer hat beim Nachtslalom in Schladming erneut einen Dämpfer erhalten. Neun Tage nach seinem Ausfall beim Weltcup in Flachau kam der Münchner auch auf der Planai nicht ins Ziel.

"Das ist keine Krise, da muss man jetzt auch ganz cool bleiben", beteuerte Straßer im Bayerischen Rundfunk. Nach dem ersten Lauf hatte er nur auf Rang 27 gelegen, nach 23 Sekunden im Finale fädelte er bei dichtem Schneetreiben an einer Torstange ein.

Knapp zwei Wochen vor Beginn der WM in Cortina d'Ampezzo/Italien (8. bis 21. Februar) gewann der Österreicher Marco Schwarz als Erster einen zweiten Slalom in diesem Winter. Platz zwei und drei belegten die Franzosen Clement Noel (+0,68 Sekunden) und Alexis Pinturault (+0,82).

Straßer scheiterte erstmals seit zwei Jahren und den Ausfällen in Kitzbühel und Schladming in zwei Rennen nacheinander. Am kommenden Wochenende finden in Chamonix/Frankreich die letzten beiden Slaloms vor dem WM statt.

Auch Straßers Teamkollegen musste vorzeitig einpacken: Sebastian Holzmann (33.) und David Ketterer (41.) verpassten das Finale, Julian Rauchfuß und Anton Tremmel schieden im ersten Lauf aus.