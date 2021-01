Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia verpasst die alpine Ski-WM in ihrer Heimat Italien wegen einer Knieverletzung. Das gab der italienische Skiverband FISI bekannt. Goggia (28) verletzte sich am Sonntag nach der Absage des Super-G in Garmisch-Partenkirchen bei einem Sturz auf der Talabfahrt.

Goggia erlitt eine Fraktur des lateralen Tibiaplateaus im rechten Knie, ein Start bei den Rennen in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) ist damit ausgeschlossen. Goggia hat in dieser Saison vier von fünf Abfahrtsrennen gewonnen und war für die WM die Goldfavoritin. Die Schock-Diagnose wurde in Mailand gestellt.