Skirennläufer Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen hat sich offenbar schwer am Knie verletzt.

Der 28-Jährige stürzte beim Super-G-Training auf der österreichischen Reiteralm. "Ich befürchte das Schlimmste", sagte der Gesamtweltcupsieger des vergangenen Winters beim norwegischen Rundfunk NRK. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss.

Er werde sich nun einer MRT-Untersuchung in Innsbruck unterziehe, so Kilde: "Für so etwas gibt es nie einen guten Zeitpunkt, aber das gehört bei unserem Sport dazu. Egal was es ist: Ich werde auch das überstehen und zurückkommen."

Kilde hat in dieser Saison den Super-G und die Abfahrt in Gröden gewonnen.