Thomas Dreßen ist einer der deutschen Abfahrtsgewinner © AFP/SID/JOE KLAMAR

SID Lesedauer: 2 Minuten

In Kitzbühel wird am Freitag die 500. Abfahrt seit der Gründung des alpinen Ski-Weltcups im Jahre 1966 ausgetragen. Deutschland ist in der Siegerliste Achter.