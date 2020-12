Die deutschen Skirennläufer haben beim ersten Abfahrtstraining in Bormio/Italien die Top-10-Plätze verpasst. (Ski Alpin: Weltcupstände)

Beim ersten von zwei Trainingsläufen auf der schwierigen "Pista Stelvio" war Josef Ferstl (Hammer) als 15. (+2,64 Sekunden) bester Deutscher. (Ski Alpin: Ergebnisse)

Anzeige

Cochran-Siegle fährt beste Trainingszeit

Die beste Trainingszeit fuhr der formstarke US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle mit 1:58,63 Minuten vor Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen/+0,58). Andreas Sander (Ennepetal/+2,82) belegte als zweitbester DSV-Akteur Platz 19.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Das zweite Training findet am Sonntag statt, ehe die Abfahrt am Montag um 11.30 Uhr startet. Am Dienstag findet in Bormio noch ein Super-G (11.30 Uhr) statt. (Ski Alpin: Kalender)

Die DSV-Frauen gehen parallel beim Weltcup in Semmering/Österreich an den Start. Zunächst im Riesenslalom am Montag (10.00/13.00 Uhr) und dann im Slalom am Dienstag (15.15/18.30 Uhr).