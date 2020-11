Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn ist auf den Hund gekommen - und erhält dafür sogar eine eigene Serie bei Amazon Prime.

Um Prämien in Höhe von 750.000 Dollar geht es, wenn sich die 36-Jährige gemeinsam mit zwölf Hunden und dem österreichischen Pet-Tracking-Unternehmen Tractive auf eine Weltreise begibt.

Die Tiere werden mit GPS-Trackern versehen und müssen auf ihrem Abenteuer-Trip verschiedene Aufgaben absolvieren. Start der Serie ist am 20. November in angeblich 240 Ländern.

Vonn beendet glanzvolle Karriere 2019

Die Speed-Queen Lindsey Vonn hatte nach zahlreichen Verletzungen im Februar 2019 ihre glanzvolle Karriere beendet.

2010 in Vancouver gewann sie als Höhepunkt Olympiagold in der Abfahrt, dazu kamen Bronze 2010 im Super-G und 2018 in Pyeongchang in der Abfahrt.

Mit 82 Siegen im Weltcup ist sie bislang die erfolgreichste Skifahrerin. Viermal gewann sie den Gesamt-Weltcup.