Im Schweizer Ski-Team gibt es drei Coronafälle. Einer Mitteilung des Verbandes Swiss Ski zufolge wurden Loic Meillard, Justin Murisier und Marco Odermatt positiv auf COVID-19 getestet.

Die drei Athleten hätten "leichte bis gar keine" Erkältungssymptome und befänden sich in Isolation, hieß es. Das Trio fällt für den Weltcup in Lech/Zürs am Freitag aus. Alle anderen Teammitglieder seien negativ getestet worden.

Anzeige

Odermatt als Zweiter und Meillard als Fünfter hatten beim Saisonauftakt in Sölden für einen starken Stark der Schweizer gesorgt. Nun müssen sie den ersten Rückschlag verkraften.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)