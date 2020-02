Mit der Startnummer 1 ist der deutsche Ski-Star Thomas Dreßen zum Sieg beim Abfahrtsklassiker auf der Kandahar gerast.

In 1:39,31 Minuten legte der 26-Jährige beim Heimspiel in Garmisch-Partenkirchen eine Zeit vor, die auf der leicht verkürzten Strecke keiner seiner Konkurrenten toppen konnte. Am nächsten kamen noch der Norweger Aleksaner Aamodt Kilde (+0,16) und der Franzose Johan Clarey (+0,17).

Es war der erste deutsche Sieg auf der Kandahar seit Markus Wasmaier im Jahr 1992.

"Ich habe gespürt, dass es schnell ist", sagte Dreßen nach seinem Rennen im ZDF. Der Kitzbühel-Sieger von 2018 berichtete, er habe nach der Einfahrt in die sogenannte "Hölle" die Ski einfach laufen lassen. "Ich weiß nicht, wie ich es hätte besser fahren können. Ich habe mir nur gedacht: Egal, was die Haxen mitmachen - knüppeln", sagte er.

Dreßen feiert vierten Weltcup-Sieg

Für Dreßen, der im Januar 2018 mit seinem Abfahrtssieg in Kitzbühel erstmals so richtig für Furore gesorgt hatte, stehen nun insgesamt vier Weltcup-Erfolge zu Buche: Im März 2018 in Kvitfjell sowie im November 2019 in Lake Louise hatte er ebenfalls jeweils in der Abfahrt triumphiert.

Sein erster Erfolg in der laufenden Saison in Kanada kam umso überraschender, da Dreßen in Lake Louise sein erstes Rennen nach einem Kreuzbandriss bestritt, der ihn auf den Tag genau ein Jahr außer Gefecht gesetzt hatte.

Teamkollege Josef Ferstl (Hammer), der Rang zwölf belegte, meinte über Dreßen: "Unglaublich. Er ist der Mann des Tages, ihm gehört die Zukunft. Er ist eine Bereicherung für unser Team, mega cool." Andreas Sander (Ennepetal) als 14., Dominik Schwaiger (Königssee) als 17. und Romed Baumann (Kiefersfelden/19.) sorgten für ein auch mannschaftlich starkes deutsches Ergebnis.