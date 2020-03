Die alpine Kombination der Skirennläuferinnen im italienischen La Thuile ist nach heftigen Schneefällen kurz vor dem Start am Sonntag (11.15 Uhr) abgesagt worden.

Das teilte der Weltverband FIS mit.

Das Rennen wird nicht nachgeholt, damit steht die Italienerin Federica Brignone nach nur zwei Wettbewerben als Gewinnerin der Disziplinwertung fest, im Gesamtweltcup ist die 29-Jährige auf dem besten Weg, die große Kristallkugel zu gewinnen.

Der Weltcup im Aostatal war nach dem Ausbruch des Coronavirus in Norditalien gefährdet gewesen, weil es in der Region bislang aber keine registrierten Fälle gibt, fand am Samstag ein Super-G statt - allerdings vor weniger Zuschauern als ursprünglich vorgesehen.

Italien ist vom 18. bis 22. März noch als Gastgeber des Weltcup-Finals eingeplant, das im nächsten WM-Ort Cortina d'Ampezzo stattfinden soll.