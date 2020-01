Thomas Dreßen hat seinen Husarenritt von vor zwei Jahren bei der Abfahrt in Kitzbühel nicht wiederholen können.

Der Partenkrichener, der schon mit Startnummer 3 auf die legendäre Streif ging, hatte mit vielen Problemen zu kämpfen und lag nach 32 Startern nur auf Platz 23. Nach einem schweren Patzer im Steilhang und weiteren Wacklern hatte Dreßen 1,91 Sekunden Rückstand auf den Österreicher Matthias Mayer, der als Erster im Zwischenklassement vor dem ersten Austria-Heimsieg seit 2014 steht.

Besser machten es aus dem Team des deutschen Skiverbandes Romed Baumann auf Platz sieben und Andreas Sander als Elfter. Auch Josef Ferstl landete noch vor Dreßen auf Position 22. Manuel Schmid kam bei einem Sturz glimpflich davon.

Mayer lässt Österreicher jubeln

Unter dem Jubel der Zuschauer fuhr Mayer in einer Zeit von 1:55,59 Minuten zur zwischenzeitlichen Bestzeit vor seinem Landsmann Vincent Kriechmayr und Beat Feuz aus der Schweiz. Beide kamen mit der exakt gleichen Zeit ins Ziel (1:55,81).

Dreßen ratlos

Dreßen war nach dem Rennen erst einmal ratlos. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was war. Ich muss mir erst anschauen, warum es mich so abgetrieben hat", sagte er über seine Fahrt in der ARD.

Sieger Mayer konnte seinen Triumph kaum fassen. "Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen los. Man trainiert sein ganzes Leben lang für solche Sachen", sagte der Österreicher.