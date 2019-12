Wetterkapriolen haben am Samstag den alpinen Ski-Weltcup lahmgelegt.

Nach der Absage der Männer-Abfahrt im Grödnertal wegen Schneefalls, Regens und Nebels sowie der ungünstigen Prognose für den weiteren Tagesverlauf gab der Internationale Skiverband FIS am späten Samstagvormittag auch die Absage der Abfahrt der Frauen in Val d'Isere/Frankreich wegen Schneefalls und Regens bekannt.

Die Abfahrt der Frauen soll am Sonntag nachgeholt werden (11.00 Uhr), offen ist, was mit der vorgesehenen Kombination geschieht. Bei den Männern ist für Sonntag der Riesenslalom in Alta Badia (10.00/13.00 Uhr) geplant, die Abfahrt könnte auf Vorschlag von FIS-Renndirektor Markus Waldner in der kommenden Woche in Bormio/Italien stattfinden.

Dort sind eine Abfahrt (28. Dezember) und ein Super-G (29.) vorgesehen, das Ersatzrennen für Gröden würde dann am 27. Dezember ausgetragen - auf einer verkürzten "Stelvio".

Damit sind im noch jungen Weltcup-Winter bereits drei Rennen abgesagt worden. In der Vorwoche fiel der Riesenslalom der Männer in Val d'Isere den Witterungsbedingungen zum Opfer. Dieses Rennen soll im März in Hinterstoder/Österreich nachgeholt werden.