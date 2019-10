Dieser Sturz wird das frühe Saison-Ende für die Österreicherin Bernadette Schild bedeutet haben.

Beim ersten Weltcup-Rennen des Winters, dem Riesenslalom der Damen in Sölden, flog die 29-Jährige - im ersten Durchgang auf Platz 12 - in ihrem zweiten Lauf ab und verletzte sich dabei schwer am rechten Knie.

Die jüngere Schwester der früheren Slalom-Weltmeisterin Marlies Schild musste minutenlang versorgt und schließlich mit dem Helikopter abtransportiert werden. Noch gibt es keine Diagnose, ein Kreuzbandriss und eine dementsprechend lange Pause muss befürchtet werden.

Die 17 Jahre alte Alice Robinson aus Neuseeland gewann das Rennen am Ende überraschend vor Gesamtweltcup-Seriensiegerin Mikaela Shiffrin.