Marcel Hirscher gewann von 2012 bis 2019 acht Mal in Folge den Gesamtweltcup © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten

Achtmal in Serie gewinnt Marcel Hirscher in seiner Karriere den Gesamtweltcup, rast dabei zu 67 Siegen. Jetzt hängt er seine Skier wohl an den Nagel.