WM-Debütantin Meike Pfister (23) ist die einzige deutsche Starterin bei der alpinen Kombination im schwedischen Are am Freitag (Ski-WM: Kombination der Frauen am Fr. ab 11 Uhr im LIVETICKER). Das bestätigte Cheftrainer Jürgen Graller am Mittwochabend.

Kira Weidle, die bei der jüngsten WM 2017 in St. Moritz am Zweikampf aus Abfahrt und Slalom-Lauf teilgenommen hatte, wird den Wettbewerb auslassen, um sich auf die Spezialabfahrt am Sonntag zu konzentrieren.

Dort zählt die Starnbergerin (22) nach zwei dritten Plätzen in diesem Weltcup-Winter zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen.